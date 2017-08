Bondo: «Acceptar, che nus na pudain betg pli chattar ad intgin»

A l'infurmaziun è sa concretisà, che las autoritads n'han betg pli speranza, da chattar las otg persunas sparidas en il territori da la bova. Suenter avair impundi tut en la tschertga saja uss dad acceptar, ch'els n'hajan betg pudì chattar ad intgin, ha ditg il manader da l'acziun da la polizia.



La sonda suentermezdi las 14:00 han infurmà las autoritads da la situaziun actuala a Bondo. Da la partida eran er cusseglier da la regenza Christian Rathgeb, la presidenta communala Bregaglia Anna Giacometti ed Andrea Mittner, manader da l’acziun da la polizia chantunala grischuna.

Christian Rathgeb ha sa mussà fermamain impressiunà da la situaziun sin il lieu:

« Igl è grev, da chattar pleds per descriver la situaziun qua sin il lieu. » Christian Rathgeb

En sia communicaziun ha infurmà Anna Giacometti, la presidenta communala Bregaglia, da la situaziun da la populaziun:

« Tut ils abitants èn en segirezza. » Anna Giacometti

Els hajan dà tut per chattar las otg persunas sparidas, ha infurmà il manader da l’acziun da la polizia chantunala, Andrea Mittner:

« Nus vain dad acceptar, che nus na pudain betg pli chattar ad intgin. » Andrea Mittner

Cun quai ch’ulteriuras bovas e crudadas da grippa pudessan succeder, stettian uss mesiras da segirezza en il center. Mittner infurmescha vinavant, che tut la glieud haja gi la pussaivladad, dad ir per lur bain e possess pli impurtant.

La survista enfin sonda a mezdi:

Er sch'igl na vegn betg ditg explicitamain resorta da las infurmaziuns, che las otg persunas èn vegnidas en la bova da la mesemna per la vita.

Polizia chantunala: «Bova vegn cun 250 kilometers l'ura»

I na vegn betg pli tschertgà: Roman Rüegg, polizia (en tud.).

En in statement a las medias descriva il pledader da medias da la polizia chantunala, Roman Rüegg, ch'ina tala bova vegna cun ina spertezza da radund 250 kilometers l'ura. En pli di el, che las investigaziuns mussian, che las otg persunas eran la mesemna a bun'ura en la regiun da la bova dal Piz Cengalo.

Las otg persunas èn sparidas dapi l'emprima gronda bova la mesemna avantmezdi. Tenor la polizia sa tracti tar ellas da quatter persunas da Baden Württemberg en Germania, da duas persunas da la Steiermark en Austria e da duas persunas dal chantun Solothurn.

Lavurs da segirada e rumida a Bondo

Segirar e rumir suenter la segunda bova

En singulas parts da Bondo vegn rumi e segirà puspè dapi la sonda a bun'ura. Envers RTR aveva ditg il pledader Roman Rüegg dentant gia, chi vegnan fatgas actualmain be lavurs da segirtad necessarias sco per exempel segirar il terren. Il sviament da la via principala n'è betg vegnì tutgà da la bova.

Il venderdi eran ina resgia, trais chasas gia donnegiadas e material da rumida e transport vegnids tschiffads da la segunda bova. Persunas n'èn tenor la polizia betg vegnidas blessadas.

La segunda bova: Schoc nunspetgà il venderdi las 16:27

La segunda bova era vegnida il venderdi suentermezdi las 16:27 giu amez il vitg. Abitantas ed abitants, ch'avevan puspè pudi turnar en lur chasas han stui vegnir evacuads danovamain. Auters raquintan dad avair stuì laschar crudar tut e fugir immediatmain da la bova.

Actualmain èn las forzas da salvament anc vi da la lavur. La situaziun vegn valitada cuntinuadamain da spezialists da l'Uffizi chantunal per guaud e privels da natira.

