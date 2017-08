Bondo: «Acceptar, che nus na pudain betg pli chattar intgin»

Las autoritads n'han betg pli speranza, da chattar las otg persunas sparidas en il territori da la bova. Suenter avair impundì tut en la tschertga saja uss dad acceptar, ch'els n'hajan betg pudì chattar intgin, ha ditg il manader da l'acziun da la polizia.



A l'infurmaziun da las medias ha il manader da l'acziun da la polizia chantunala, Andrea Mittner, communitgà la sonda, che las otg persunas sparidas na vegnian definitivamain betg pli tschertgadas.

Las otg persunas restian sparidas

Cun helicopters, instruments da tschertga tecnicas, chauns e squadras d'agid hajan ins duvrà tut ils mezs che stevan a disposizun e tuttina betg gi success. Tut las otg persunas restian sparidas, ha ditg Andrea Mittner.

« Nus vain dad acceptar, che nus na pudain betg pli chattar intgin. » Andrea Mittner

polizia chantunala

Cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ha express sia cumpassiun per ils confamigliars da las persunas sparidas ed ha signalisà chapientscha, che la tschertga saja vegnida interrutta. Ils confamigliars da las otg persunas sparidas sajan gia vegnids contactads. Ad els è vegnì offri da vegnir sez a Bondo e sa far in maletg da la situaziun.

Inquisiziun instradada

Sin la dumonda sche la vischnanca avess stuì serrar las vias da viandar ha ditg la presidenta communala da Bregaglia Anna Giacometti che la vischnanca haja fatg il pussaivel per proteger a tuts: Ins haja investì en mesiras per la segirezza. Ins haja era plazzà tavlas d'infurmaziun che hajan mussà via sin ils privels. Mintgin che saja i en Val Bondasca saja stà infurmà dals privels e dals ristgs. Andrea Mittner da la polizia chantunala ha ditg ch'i saja instradà in'inquisiziun en chaussa co che quai saja usità en tals cas.

Las dimensiuns da la destrucziun èn strusch da descriver

Christian Rathgeb ha sa mussà fermamain impressiunà da sia visita a Bondo e da las dimensiuns da la destrucziun:

« Igl è grev, da chattar pleds per descriver la situaziun qua sin il lieu. » Christian Rathgeb

cusseglier guvernativ

I saja impressiunant, co che la populaziun va enturn cun la situaziun, ha el cuntinuà.

Las abitantas ed ils abitants na sa fidan betg da las muntognas

En sia communicaziun ha infurmà Anna Giacometti, la presidenta communala Bregaglia, da la situaziun da la populaziun:

« Tut ils abitants èn en segirezza. » Anna Giacometti

presidenta communala, Bregaglia

Ils blers sajan tar confamigliars u amis, auters tar il servetsch civil. Ina part da la populaziun pudess «teoreticamain» turnar en sias chasas, ma quai na veglia nagin. La tema da las bovas saja massa gronda. Dapi la mesemna ha nagin pli passentà la notg a Bondo.

In milliun meters cubics èn en moviment al Piz Cengalo

Las prognosas dals geologs na vegnan strusch a calmar ils quitads da la populaziun. Tenor l'agentura da novitads svizra SDA han observà plirs geologs da Chantun e Confederaziun ulteriur moviment al Piz Cengalo: In milliun meters cubic grippa sajan en moviment plaun. I «plovia crappa» ed in ulteriura bova u crudada da grippa saja pussaivla da tuttas uras.

Uss vali da segirar il vitg evacuà

Pervi dal privel immanent sa concentreschan las forzas da salvament actualmain da segirar il vitg evacuà. Central saja da svidar il batschigl da tschiffada da material e stgaffir uschia reservas per eventualas bovas novas.

Observaders en il territori, nua che las bovas eran idas libras, duajan admonir ad ura da novs privels. Uschia possian las lavurs vegnir fatgas en segirezza, ha ditg il manader da l'acziun Andrea Mittner.

Quai ch'è capità fin tar la conferenza da medias:

I na vegn betg pli tschertgà: Roman Rüegg, polizia (en tud.).

En in statement a las medias descriva il pledader da medias da la polizia chantunala, Roman Rüegg, ch'ina tala bova vegnia cun ina spertezza da radund 250 kilometers l'ura. En pli di el, che las investigaziuns mussian, che las otg persunas eran la mesemna a bun'ura en la regiun da la bova dal Piz Cengalo.

Las otg persunas èn sparidas dapi l'emprima gronda bova la mesemna avantmezdi. Tenor la polizia sa tracti tar ellas da quatter persunas da Baden Württemberg en Germania, da duas persunas da la Steiermark en Austria e da duas persunas dal chantun Solothurn.

Lavurs da segirada e rumida a Bondo

Segirar e rumir suenter la segunda bova

En singulas parts da Bondo vegn rumi e segirà puspè dapi la sonda a bun'ura. Envers RTR aveva ditg il pledader Roman Rüegg dentant gia, ch'i vegnan fatgas actualmain be lavurs da segirtad necessarias sco per exempel segirar il terren. Il sviament da la via principala n'è betg vegnì tutgà da la bova.

Il venderdi eran ina resgia, trais chasas gia donnegiadas e material da rumida e transport vegnids tschiffads da la segunda bova. Persunas n'èn tenor la polizia betg vegnidas blessadas.

La segunda bova era vegnida il venderdi suentermezdi las 16:27 giu amez il vitg. Abitantas ed abitants, ch'avevan puspè pudì turnar en lur chasas han stuì vegnir evacuads danovamain.

