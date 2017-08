Actualmain èn las forzas da salvament a la tschertga dad otg persunas. La gruppa ch'ina persuna aveva annunzià gievgia sco sparida han las autoritads chattà en l’Italia.

Bondo: Anc adina otg persunas sparidas 3:55 min, Telesguard dals 24.8.2017

la polizia tschertga anc adina otg persunas

la gruppa ch'ina persuna aveva annunzià gievgia suentermezdi sco sparida han las autoritads chattà en l'Italia

nagin return a Bondo enfin venderdi a las 10.00 uras

la situaziun vegn survegliada - ulteriuras bovas pudessan ir a val

damaun vegn la situaziun valitada danovamain

La gruppa da viandants ch'ina persuna aveva annunzià gievgia suentermezdi sco sparida han las autoritads chattà en l'Italia. Uschia che las autoritads èn anc adina a la tschertga dad otg persunas. Plinavant datti per ils abitants nagin return a Bondo almain enfin venderdi avantmezdi da las 10.00, uschia ha la Polizia chantunala infurmà ad ina conferenza da pressa. Tar ils sparids sa tractia quai dad alpinists e viandants. Uffants ed indigens na sajan betg tranter ils sparids.

Barbara Janom Steiner e Doris Leuthard al lieu

Sper la presidenta da la regenza Grischuna è er la presidenta da la Confederaziun Doris Leuthard arrivada a Bondo per far in maletg da la situaziun. Per Anna Giacometti presidenta da Bregaglia saja quai bi da vesair che las autoritads prendian renconuschientscha.

Doris Leuthard ha durant ina conferenza da pressa ludà las lavurs da las forzas da salvament. Cun incidents da la natira sco las bovas da Bondo saja da quintar adina da pli en il futur. La Svizra stoppia sa tschentar en sin quai ed era prender mesiras. En collavuraziun cunzunt cun ils chantuns da muntogna stoppia uss vegnì ponderà tge mesiras ch'ins savess prender per percorscher pli spert ils privels.

Laschar ir audio «Saira: Intervesta Andrea Mittner (Polizia chantunala)». Avrir audio «Saira: Intervesta Andrea Mittner (Polizia chantunala)» en player extern. Audio 1 Saira: Intervesta Andrea Mittner (Polizia chantunala) 3:35 min da Actualitad dals 24.08.2017

2 Saira: Doris Leuthard - il privel dad incidents da la natira è real 0:44 min da Actualitad dals 24.08.2017

3 Saira: Barbara Janom Steiner a Bondo 2:02 min da Actualitad dals 24.08.2017

4 Saira: Intervesta Anna Giacometti 2:51 min da Actualitad dals 24.08.2017

Il grip è en moviment

Sco Martin Keiser da l'Uffizi per la natira e l'ambient dal Grischun di, saja il grip en moviment. In milliun meter cubic crappa saja anc instabil. Perquai haja la populaziun stuì vegnì evacuada.

«En las muntognas vivain nus cun privels»

Ina persuna evacuada è Annemieke Buob che viva a Bondo. Ella n'era betg a chasa cura ch'igl ha dà l'alarm. Ma ella n'ha er betg pudì returnar a chasa. Tuttina è ella da buna speranza ch'ella possia bain prest returnar a chasa. En in lieu sco a Bondo u insumma en las muntognas stoppia la populaziun viver cun privels da la natira. Saja quai cun bovas u er cun lavinas.

La via chantunala vegn sut la bova (video: A. dos Santos) Gronda bova a Bondo La via chantunala vegn sut la bova (video: A. dos Santos) 1:22 min, dals 23.8.2017

Gronda bova a Bondo 2:10 min, Telesguard dals 23.8.2017

Vias restan serradas

La via principala en la Val Bregaglia è anc adina serrada tranter Castasegna e Stampa.

