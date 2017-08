En ina da las zonas dal vitg pon ils abitants puspè turnar a chasa en duas autras pon ils abitants ir oz cun accumpagnament per rauba. Davent da damaun pon lura ils abitants d'ina ulteriura zona ir a chasa.

Suenter la nova evaluaziun da la situaziun a Bondo pon ussa intgins dals radund 100 abitants turnar a chasa (zona verda). Ina segunda part po ir a chasa per intginas chaussas sto dentant puspè bandunar la zona periclitada (zona blaua e cotschna). Sco Anna Giacometti, la presidenta communala da Bondo ha declerà na possian ils abitants da questas zonas anc per emnas betg returnar ad abitar en lur chasas. Ed ina terza part po ir oz be per rauba e damaun eventualmain turnar a chasa (zona oranscha), dentant sin atgna responsabladad. Quels ston però esser capabels da bandunar lur dachasa en cas da privel aifer tschintg minutas. En cas da novas bovas vegnissan quests abitants puspè evacuads.

Laschar ir audio «Mezdi: Bondo – intginas persunas pon turnar a chasa». Avrir audio «Mezdi: Bondo – intginas persunas pon turnar a chasa» en player extern. Audio 1 Mezdi: Bondo – intginas persunas pon turnar a chasa 3:27 min da Actualitad dals 25.08.2017

2 Mezdi: Il glaziolog Felix Keller davart la schelira permanenta 2:15 min da Actualitad dals 25.08.2017

3 Mezdi: Il guardiachamona Reto Salis ha filmà la bova da Bondo 2:20 min da Actualitad dals 25.08.2017

4 Bunura: Bondo – tschertga suenter persunas sparidas cuntinuescha 3:54 min da Actualitad dals 25.08.2017

5 Bunura: Resumaziun – suenter la bova da Bondo 3:25 min da Actualitad dals 25.08.2017

La notg è stada ruassaivla

Sco Roman Rüegg, il pledader da la polizia chantunala ha confermà envers la reportra da RTR Anna Caprez, saja la notg stada quieta a Bondo. I n’haja dà naginas novas bovas ord la Val Bondasca. Entant ha la tschertga da persunas sparidas puspè entschet.

Tschertga cuntinuescha – uss er cun chauns che chattan persunas mortas

Principalmain vegn tschertgà cun helicopters, tranter auter era cun in sistem che po localisar telefonins. La gievgia era er anc vegnì tschertgà cun in grond helicopter cun ina camera a chalur. Per che las equipas da salvament possian lavurar senza disturbis, ha il chantun ha prolungà la serrada dal spazi d'aria enfin glindesdi a mesanotg.

En lieus pli segirs en la Val Bondasca èsi er pussaivel da tschertgar cun chauns suenter fastizs da las persunas sparidas. Oz vegnia er tschertgà cun chauns che chattan persunas mortas, ha declerà Siffredo Negrini, il guid da muntogna che accumpogna ils manaders da chauns da tschertga. La tschertga saja difficila pervia dal terren da crappugl ed er privlusa.

Sis persunas valan uffizialmain sco sparidas. Cun duas ulteriuras persunas na dettia nagin contact. Ina segunda gruppa ch'era da viadi en la regiun hajan ins entant chattà en l'Italia.

RR novitads 07:00