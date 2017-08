Bondo: Naginas novas unfrendas suenter la segunda bova

A Bondo è la situaziun desastrusa. Ina nova bova ha destruì cumplettamain la resgia dal vitg.

Enturn las 16:30 oz suentermezdi hai dà in mument da panica tar la populaziun da Bondo. Strusch ch'intginas da las persunas han pudì turnar en lur dachasa a Bondo è ina segunda bova desastrusa vegnida enfin tar il vitg. La segunda bova para dad esser stada prest uschè gronda sco l'emprima. La ladezza dal territori pertutgà è ussa prest dubel uschè lad sco avant.

La segunda bova è sa muvida en direcziun dal vitg. La resgia dal vitg è vegnida stgarpada cun cumplettamain da la bova sco in bastiment en l'aua. Era in silo è vegnì donnegià. Il chavaterra ch'è stà vid fullar via per l'aua tras la belma è era vegnì stgarpà cun da la bova. Il manischunz è vegnì da sa spendrar. Precis la zona ch'era vegnida definida sco cotschna è pertutgada.

Tenor la polizia è il sistem sa cumprovà …

Las persunas ch'eran vid tschertgar ils sparids èn vegnidas alarmadas ad uras ed èn vegnidas spendradas cun il helicopter u ch'ellas han pudì fugir ad uras. Novas unfrendas haja dà naginas novas, uschia la polizia chantunala. La populaziun è puspè vegnida evacuada cumplettamain.

La bova da mesemna

Gia mesemna passada era vegnida giu ina bova a Bondo. Sin il Pizzo Cengale eran 4 milliuns m³ crappa e glera vegnids en moviment e sa mess sin viadi da la val Bondasca ora direcziun Bondo. La populaziun è vegnida avertida ad uras d'in sistem d'alarm. Dad els n'hai dà naginas unfrendas. Dentant tschertgan las equipas da salvament anc adina 8 persunas sparidas. Quellas sajan sco para stadas vid viandar.

