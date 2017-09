Bondo: Parmelin è pront da trametter dapli forzas sch'i fa basegn

Oz, 15:53

Georg Luzzi / Selina Chistell

Cusseglier federal Guy Parmelin è a Bondo per far in maletg da la situaziun. En il center da las discussiuns cun las autoritads stattan cunzunt las lavurs dal militar en la regiun da la Val Bondasca.