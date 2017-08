Bondo – pliras persunas sparidas

Tenor ina communicaziun da la polizia chantunala da gievgia sajan pliras persunas sparidas suenter la bova. Ier en damaun èn crudads giu radund quatter milliuns m³ crappa sur Bondo / Val Bregaglia e silsuenter è ina bova ida a val.

En la regiun da la Val Bondasca saja betg stà pussibel da prender si contact cun otg persunas. Sis da quellas otg persunas han parents annunzià sco sparidas. Durant la notg è la tschertga suenter las persunas vegnida intensivada. Era in helicopter da la armada svizra è stà da la partida. Tar las persunas sparidas sa tracti da burgais da la Germania, Austria e Svizra.

Ils avdants da Bondo na pon anc betg turnar en lur chasas. A las 15:00 vegn fatg ina nova valitaziun da la situaziun. Barbara Janom Steiner, la presidenta da la regenza dal Grischun, è arrivada la gievgia a bun'ura a Bondo.

La via chantunala vegn sut la bova (video: A. dos Santos)

Sviament tranter Stampa e Castasegna

Suenter la bova desastrusa dad ier a Bondo è il territori vegnì surveglià questa notg.

La situaziun vegnia giuditgada da nov oz en damaun, uschè prest ch'i saja cler avunda. Tenor Martin Keiser da l'uffizi da guaud e privels da la natira saja dentant segir ch'ins stoppia quintar cun ulteriuras bovas en il territori da distatga. Quai che fatschentia oravant tut sajan bovas che giajan fin giu la val.

Tranter Stampa e Castasegna pon autos puspè charrar sin in sviament. Ins sto però far quint cun temps da spetga. La via principala en la Val Bregaglia è anc adina serrada tranter Castasegna e Stampa.

Tenor indicaziuns dal geolog è anc radund in milliun m³ material luc e po era anc vegnir giuador. Er actualmain vegn adina puspè material fin il vitg Bondo nua ch'il batschigl ch'è construì per tals cas s'emplaina adina pli fitg. Ils abitants na dastgan betg turnar a chasa almain fin oz a las 10:00. Lura vegn la situaziun evaluada da nov Uschia è vegnì orientà a la conferenza da medias ier suentermezdi.

Gronda bova a Bondo

A Bondo èn duas stallas destruidas entras la bova. Vitiers èn pliras persunas vegnidas salvadas cun helicopter ord la Val Bondasca. Er las duas chamonas da CAS Sciora e Sasc Furä èn vegnidas evacuadas, scriva la Polizia chantunala.

Sistem d'alarm funcziuna

Il territori è protegì cun in sistem d'alarm da bovas. Quest sistem haja dà alarm l'avantmezdi uschia che las forzas da salvament èn vegnidas clamadas ed han pudì cumenzar cun lur lavur tenor il dispositiv d'acziun. La vischnanca ha clamà ensemen il stab da crisa. Er en acziun èn geologs e l'Uffizi chantunal per guaud e privels da natira. L'Uffizi da militar e la protecziun civila ed auters posts sajan pronts, scriva la polizia.

Video: Reto e Barbara Salis, capanna Sciora

Bova vegn pli svelt che quintà

La vischnanca aveva bain prendì mesiras da segirezza sco quai che geologs avevan cusseglià. Ch'ina nova crudada vegniss però uschè svelt e ferm, cun quai n'han las autoritads betg quintà, ha ditg la presidenta communala Anna Giacometti. Gia ils 24 da zercladur ed ils 13 d'avust èn vegnids registrads da quai da 30 pitschnas crudadas da crappa.

Gronda bova gia il 2012

Al Piz Cengalo hai dà il 2012 ina bova da decenni. Fin a 4 milliuns m³ material èn crudads a val (il volumen da radund 4'000 chasas d'ina famiglia). Lura è il material restà entadim la Val Bondasca. In batschigl ch`è vegnì construi per ramassar tut la crappa che croda ha gia surpassà il livel critic.

