Bondo: Prest return a chasa grazia a nova punt

Bondo ha survegnì ina nova colliaziun segira en vischnanca. In dals elements centrals per che l’evacuaziun en la zona verda po vegnir abolida è la punt da 46 meters lunghezza.

Durant las ultimas emnas ha il corp d’agid en cas da catastrofas da l'armada svizra lavurà vid in nov access per la vischnanca da Bondo. La via è pronta per vegnir planada ed ussa è era vegnida installada la nova punt.

Questa duai manar il traffic sin ina via provisorica tras ina zona segira a Bondo. Quai pervi che l'access oriund sa chatta en la zona cotschna. Quel na pudess perquai betg vegnir duvrà en cas da privel.

Via libra per il return sonda proxima

Era sche la punt è l’element central per abolir l’evacuaziun en la zona verda, duain anc autras pretaisas esser ademplidas. Numnadamain in nov provediment d’aua e chanalisaziun, ina nova lingia d’electricitad e naginas novas bovas.

Quai che pertutga l’infrastructura vegn tenor la vischnanca tut ad esser pront per questa sonda, cura ch'ils abitants da la zona verda pon finalmain turnar puspè enavos en lur chasas.

