Bondo sin via a la normalitad

A partir da las otg la damaun èn parts da la vischnanca da Bondo puspè abitabels. Per tut ils abitants da la zona verda è quest di in grond pass envers la normalitad.

Dapi ils 23 d'avust, pia gia 52 dis, è la vischnanca da Bondo evacuada. Suenter tut las bovas che han successivamain devastà differentas parts da la vischnanca e conturns han ils abitants da Bondo, Sottoponte e Spino mo pli pudì entrar lur chasas durant curts muments. Tut tenor zona e situaziun da privel pli ditg u pli curt. Ussa cun ina colliaziun segira en vischnanca, ina che na maina betg pli tras la zona cotschna, pon ils abitants da la zona verda puspè turnar enavos en lur chasas. Per ils ins in di ventiraivel, percunter per ils auters haja num anc adina avair pazienza.

Zonas pli privlusas restan evacuadas

Las zonas pli privlusas, vul dir la zona oranscha, cotschna e blaua restan numnadamain anc adina evacuadas e quai fin cura ch’il batschigl da segirezza è vids ed il letg dal flum Maira è svidà uschia enavant ch’i avess avunda plaz per ulteriur material en cas da novas bovas.

