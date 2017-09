Bondo: Via principala averta uss era durant la notg

Il nov sistem d’alarm installà sur Bondo pussibilitescha uss era da pudair avrir la via chantunala tras la Val Bregaglia durant la notg.

Sco la vischnanca da Bregaglia ha communitgà a las medias vegnia il traffic tras la val Bregaglia manà vinavant sin la via chantunala veglia che maina tras Spino e Promontogno. Uschia saja er uss da quintar cun dapli temp da viadi tras la Bregaglia e per part cun in temp da spetga da fin ad ina mes’ura. Cun il sistem nov d’alarm possian ins uss era garantir la segirtad durant la notg, scriva la vischnanca. La via principala nova resta vinavant serrada ella è dal tuttafatg destruida e sto vegnir reconstruida.

