Bova cuviera via dal Bernina

Venderdi saira è ì giu ina bova tranter Le Prese e Miralago. La via dal Bernina è perquai serrada. Blessads hai dà nagins.

Las 20:30 èn plirs meterc cubic crappa crudada sin la via dal Bernina. Sin ina lunghezza da radund 20 meters è la via cuvritga. La via è serrada per in temp nundefinà. La spunda sur la via sto vegnir segirada avant che la via po vegnir rumida. La Viafier retica ha pudì ir enavant la sonda bunura suenter ch'ils binaris èn stads serrads durant la notg.

