Sonda suentermezdi hai dà in accident tranter dus töffs sin la via principala tranter Vicosoprano e Casaccia. Omadus töffists èn morts anc al lieu.

Ina gruppa da motociclists dal chantun Vad cun en tut 35 töffs è stada da viadi la sonda suentermezdi da Vicosoprano direcziun Casaccia. Il medem mument è in töffist da 44 onns dal Tessin charrà da la val giu en tschella direcziun. Tar il vitg Pranzaira èn ils dus töffs lura collidads – per motivs anc betg enconuschents – frontal da la vart. Ils dus motociclists èn sa blessads talmain ferm ch'els èn morts anc al lieu. Quai malgrà las emprovas da reanimaziun dal team d'ambulanza dal Centro Sanitario Bregaglia sco era dad in medi da la Rega.

L'accumpagnadra dal töffist da la gruppa dal Vad è vegnida blessada grevamain ed è vegnida transportada cun la Rega en l'ospital chantunal da Cuira. Il Care-Team Grischun è vegnì en acziun per tgirar la gruppa da motociclists.

Lavurs pretensiusas al lieu da l'accident

La via principala tranter Vicosoprano e Casaccia è stada serrada per trais uras en omaduas direcziuns. Omadus töffs èn vegnids donnegiads totalmain. En acziun èn stads dus teams da la Rega, in team d'ambulanza dal Centro Sanitario Bregaglia sco era ils pumpiers da la Bregaglia, in team dal corps da guardias da cunfin sco era collavuraturs da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun. La Polizia chantunala examinescha las raschuns exactas per l'accident.

