Per il presidi da la vischnanca da Bregaglia dovri ina elecziun decisiva – Anna Giacometti ha survegnì 346 vuschs. Per cuntinuar en uffizi avess l'actuala presidenta da la vischnanca stuì cuntanscher il pli absolut da 351 vuschs.

Marco Giacometti che vul succeder a sia sora Anna Giacometti en uffizi ha survegnì 195 vuschs. La participaziun a l'elecziun per il presidi da la vischnanca da Bregalgia è cun 734 vuschs stada tar 62%

Differentas interpretaziuns dal resultat

Tge muntada ch'il resultat da l'emprim scrutini ha per ils dus fragliuns è per mintgin cler.

Jau schess, ch'il resultat è in cler segn negativ per la presidenta en uffizi.

A mai mancan be paucas vuschs per la maioritad absoluta, uschia che jau sun plain fidanza da vegnir confermada ils 22 da settember.

5 da 6 sezs occupads

Ils sezs en la suprastanza communala per ils proxims quatter onns èn occupads fin sin in. Remo Capadrutt, Gianluca Giovanoli e Daniele Giovannini èn vegnids confermads en lur uffizi per in’ulteriura perioda. Nov en la suprastanza communala èn Ulrich Weber e Daniel Erne. Per l’ultim sez dovri er in segund scrutini.

Il segund scrutini è previs per ils 22 da settember 2019.

