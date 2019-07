Marco Giacometti, il frar da la presidenta actuala, ha uss lantschà sia candidatura via medias socialas.

Il bab da dus uffants ha 58 onns e viva e lavura gia dapi intgins onns sco scolast a Stampa. Là è Marco Giacometti tranter auter stà il 2005 per in onn president da vischnanca. Dapi il 2013 maina el sco president la fundaziun dal center Giacometti che promova la lavur da la famiglia artistica.

Marco Giacometti vesa in manco oravant tut en il sectur da l’economia. Tenor el è stada la politica ils davos 10 onns quasi salda e stoppia ussa vegnir activada.

Anna Giacometti è surpraisa

Anna Giacometti è 19 onns activa èn la politica. Ella piglia la candidatura dal frar Marco Giacometti per enconuschientscha, vul dentant restar presidenta communala da la vischnanca da Bregaglia e quai malgrà ch'ella candidescha era per il Cussegl naziunal.

La candidatura da ses frar saja stada ina surpraisa per ella, ha Anna Giacometti tradì envers RTR. Vegnida a savair da quai saja ella sur las medias socialas. La candidatura saja è in zic speziala, ma mintgin haja il dretg da s’annunziar per in tal post.

Anna Giacometti vul proseguir cun ils projects pendents, oravant tut la gronda lavur suenter la bova da Bondo. Ma er en ils secturs turissem e cultura vul ella metter paisa ils proxims onns.

Ulteriurs candidats han anc temp d’inoltrar lur candidatura enfin la fin dal mais fanadur. L'elecziun è lura il prim da settember.

