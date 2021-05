La regenza grischuna ha approvà ils rempars en ils flums Bondasca e Maira en Bregaglia. En pli conceda ella per quest project contribuziuns totalas da radund 13,6 milliuns francs.

Il curs da la Bondasca vegn schlargià ed a medem temp auzà per circa 2 fin 3 meters cun construir rempars da terra e mirs a las rivas. Er en la Maira èn previsas mesiras da la construcziun idraulica. Per proteger il lieu Spino, la via da Promontogno e la via da Soglio èsi previs d'auzar la riva dretgal.

Gist uschè impurtant sco ils rempars sajan era las lavurs ed adattaziuns vi dals stabiliments existents, en spezial quellas vi da las vias chantunalas ed las ovras communalas.