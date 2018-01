Bregaglia sto tschertgar in nov directur da turissem

Michael Kirchner banduna Bregaglia Engadin Turismo suenter otg onns en uffizi. Sco quai che l'organisaziun turistica ha communitgà, terminescha Kirchner la stad 2018 sia funcziun da directur.

I saja temp da far il proxim pass, ha argumentà Michael Kirchner sia decisiun. Il 2010 ha el cumenzà sia lavur e commerzialisà la regiun sut la marca Bregaglia Engadin Turismo. Quel cumpiglia trais biros da turissem - Soglia, Stampa e Maloja. Il mument da far midada saja ideal. L'organisaziun stettia bain e saja pronta per las sfidas dal futur.

« Jau poss guardar enavos sin grondius onns. Uss è per mai persunalmain dentant arrivà il mument per far in proxim pass professiunal. » Michael Kirchner



Sco puncts impurtants da sia lavur vegn numnà il festival da chastognas u Soglio sco il pli bel vitg da la Svizra sco era il premi da Wakker. Plinavant vegn menziunà la recepziun en il project «Enjoy Switzerland» da Svizra Turissem.

Michael Kirchner vegn a surpigliar ina posiziun da cader en l'Engiadin'Ota. Tgi che daventa ses successur è anc avert.

