Per l'emprima giada ina dunna a la testa da la vischnanca?

Dapi l'onn 2012 è Arturo Plozza president communal da Brusio. L'um da 65 onns sa metta a disposiziun ils 27 d'october per ina terza e cun quai ultima perioda d'uffizi. Encunter el candidescha Michela Cazzaniga. Ella ha 50 onns ed è mamma da trais figls.

Novs impuls ubain cuntinuitad

Michela Cazzaniga vul dar novs impuls a la vischnanca giusum la Val Poschiavo. Ella vul che Brusio daventa pli attractiv per famiglias giuvnas e per firmas pitschnas e mesaunas e vess gugent ina colliaziun da bus regulara era sur cunfin en la Valtellina.

Arturo Plozza na vul far naginas empermischuns, be quella ch'el avess ussa cun 65 dapli temp per l'uffizi. El vul lavurar enavant vi da projects lantschads, sco ils novs contracts cun la Repower suenter ch'il project Lago Bianco n'è betg vegnì realisà.

Per Arturo Plozza è cler, ch'il meglier duai gudagnar dumengia, ils 27 d'october. Michela Cazzaniga avess gust sche la Val Poschiavo survegniss sia emprima presidenta communala.

