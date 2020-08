La fracziun da Brusio, giusum la Val Puschlav è in vitget da muntogna sco blers auters, ma cun ina istorgia tut speziala. Ella è l’ultima vischnanca ch’è vegnida integrada en la Svizra. Quai suenter che Cavaione aveva vivì per passa 77 onns senza naziunalitad.

Cusseglier federal Guy Parmelin ha tschernì il pitschen vitg per tegnair ses pled dal prim d'Avust. Per mussar ch’il Cussegl federal pensa vi da l'entira Svizra e n’ha betg emblidà insatgi. Quai sco allusiun a l’istorgia da Cavaione ch'è tut autra che normala.

La vischnanca emblidada

Suenter l’aboliziun dal reschim grischun da la Valtellina il 1797 aveva cumenzà per Cavaione in temp liber e tuttafatg unic. Ils abitants èn mitschads dal servetsch militar e dal pajar impostas al stadi. Quai cun sa dar per Svizzers u Talians – tut tenor situaziun. Per 77 onns pli tard, il 1874, ha il cussegl grond dal Grischun prendì Cavaione e ses 103 abitants en dretg da burgais svizzer.

Ozendi ha Cavaione tut auters problems. La scola è serrada gia dapi bunamain 50 onns. La glieud giuvna ch'ha emprais ad enconuscher il confort da la vita giudim la val, n‘e betg pli turnada. Oz vivan mo anc enturn 10 persunas durant l'entir onn a Cavaione. Per cumbatter la mort dal pitschen vitg è vegnì fundà il 1997 la fundaziun «Pro Cavaione».