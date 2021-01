Nova purschida per dunnas en speranza e mammas giuvnas

Dad in di sin l'auter era la partiziun da part dal Centro sanitario Valposchiavo vegnida serrada la fin da settember 2020. Ina decisiun che aveva chaschunà blera critica or da la populaziun ed era da la politica.

Uss ha l'ospital puspè mess en pe ina spierta per dunnas en speranza e giuvnas mammas. Trais dunnas da part offreschan ensemen cun ginecologs controllas da gravidanza ed era controllas suenter la naschentscha. Ir a parturir ston las dunnas dentant vinavant a l'ospital da l'Engiadin'Ota a Samedan.

Dapi che la partiziun da part è vegnida serrada – pervia da la mancanza da persunal specialisà sco anestesists – avevan las dunnas dad ir per tut las controllas a Samedan. Il center da sanadad Valposchiavo aveva offert be pli in servetsch d'urgenza.