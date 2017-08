Chadaina da fortuna endrizza conto per Bondo

Oz, 10:00, actualisà a las 10:01

Gionduri Maissen

La Chadaina da fortuna endrizza in conto da donaziun per Bondo. Questa decisiun è crudada suenter in inscunter cun la presidenta communala da la Bregaglia Anna Giacometti ed ina delegaziun da l'organisaziun d'agid.