Ils guauds da la vart sanestra da la Val Bernina pon bainbaud vegnir tgirads pli effizient. La via stretga existenta da Surovas fin Morteratsch duai vegnir amplifitgada sin ina lunghezza da passa 5 km ad ina via da guaud adattada per camiuns. La regenza grischuna sa participescha al project cun ina contribuziun maximala da 2,6 milliuns francs.

En connex cun il project duai er la veglia punt sur la Ova da Bernina vegnir remplazzada tras ina nova punt da lain cun access a la via chantunala.