Dà si speranza: Sparids na vegnan actualmain betg pli tschertgads

Las forzas da salvament han interrut il venderdi suentermezdi la tschertga suenter las otg persunas sparidas en la regiun da bovas. La polizia è dentant segira, che las persunas sparidas sa chattavan la mesemna en la regiun pertutgada, cur che la bova è vegnida, di la polizia.



I na vegn betg pli tschertgà: Roman Rüegg, polizia (en tud.). 0:38 min, dals 26.8.2017

Er sch'igl na vegn betg ditg explicitamain resorta da las infurmaziuns, che las otg persunas èn vegnidas en la bova da la mesemna per la vita.

Polizia chantunala: «Bova vegn cun 250 kilometers l'ura»

En in statement a las medias descriva il pledader da medias da la polizia chantunala, Roman Rüegg, ch'ina tala bova vegna cun ina spertezza da radund 250 kilometers l'ura. En pli di el, che las investigaziuns mussian, che las otg persunas eran la mesemna a bun'ura en la regiun da la bova dal Piz Cengalo.

Las otg persunas èn sparidas dapi l'emprima gronda bova la mesemna avantmezdi. Tenor la polizia sa tracti tar ellas da quatter persunas da Baden Württemberg en Germania, da duas persunas da la Steiermark en Austria e da duas persunas dal chantun Solothurn.

Situaziun en il vitg da Bondo: Rumir suenter la segunda bova

En singulas parts da Bondo vegn rumi e segirà puspè dapi la sonda a bun'ura. Envers RTR aveva ditg il pledader Roman Rüegg dentant gia, chi vegnan fatgas actualmain be lavurs da segirtad necessarias sco per exempel segirar il terren. Il sviament da la via principala n'è betg vegnì tutgà da la bova.

Il venderdi eran ina resgia, trais chasas gia donnegiadas e material da rumida e transport vegnids tschiffads da la segunda bova. Persunas n'èn tenor la polizia betg vegnidas blessadas.

A las 16:30 è vegnida la segunda bova a Bondo

La segunda bova: Schoc nunspetgà il venderdi las 16:27

La segunda bova era vegnida il venderdi suentermezdi las 16:27 giu amez il vitg. Abitantas ed abitants, ch'avevan puspè pudi turnar en lur chasas han stui vegnir evacuads danovamain. Auters raquintan dad avair stuì laschar crudar tut e fugir immediatmain da la bova.

Actualmain èn las forzas da salvament anc vi da la lavur. La situaziun vegn valitada cuntinuadamain da spezialists da l'Uffizi chantunal per guaud e privels da natira.

[26.08.2017] A Bondo han las lavurs da rumida cumenzà 0:32 min, Actualitad video dals 26.8.2017

