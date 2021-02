Suenter la crudada da crappa al Piz Cengalo l'avust 2017 ha la procura publica dal chantun Grischun investigà pervia da mazzament per negligientscha. Ina da las dumondas avertas era, sch'ils responsabels avessan stuì serrar las vias da viandar avant la disgrazia.

La stad 2019 èn las inquisiziuns dentant vegnidas messas ad acta. La disgrazia na saja betg stada previsibla, e nagin n'haja sa depurtà a moda negligenta – è stada l'argumentaziun da la disposiziun da sistida.

Ils parents da las otg unfrendas n'han betg acceptà la decisiun da la Procura publica dal Grischun, ed uss ha il Tribunal federal gì da decider. Per la dretgira èsi necessari, che las inquisiziuns cuntinueschan.

Rapport ha mancanzas

L'emprima raschun per la decisiun dal Tribunal federal èn dubis envers in rapport, che la Procura publica dal Grischun ha nizzegià per sia disposiziun da sistida. Quest rapport ha l'Uffizi chantunal per guaud e privels natirals furnì sin giavisch da la dretgira – l'uffizi sez è dentant era stà responsabel per giuditgar ils privels en la Val Bondasca.

Damai che pliras persunas han lavurà vi dal rapport, che vegnissan er en dumonda sco culpabels en questa procedura – fissi stà impurtant d'examinar pli da rudent la problematica da prender recusaziun.

Il Tribunal federal è da l'avis, che la Procura publica e la Dretgira chantunala avessan stuì examinar, sch'els pon sa basar sin il rapport da l'uffizi chantunal. Quai hajan las duas autoritads da prender suenter uss, hai num en la sentenzia.