Chascharia, furnaria, butiettas da vivonda – en sasez chatt'ins en Val Bregaglia tut quai ch’ins dovra per viver. E tuttina cumbatta la gronda part da las butias per il surviver. La proxima che vegn a serrar sias portas è quella da Castasegna – il negozio da Rosanna.

Maletg 1 / 6 Legenda: La butia Rosanna serra l'october sias portas. RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 6 Legenda: Il lieu d'inscunter per ils indigens. RTR, Ulrica Morell Maletg 3 / 6 Legenda: RTR, Selina Camichel Maletg 4 / 6 Legenda: En sasez chatt'ins tut tar dunna Rosanna. RTR, Selina Camichel Maletg 5 / 6 Legenda: Il lieu d'inscunter a Castasegna – la butia Rosanna. RTR, Selina Camichel Maletg 6 / 6 Legenda: Soluziuns èn dumandadas per l'avegnir da la Val Bergaglia. RTR/, Selina Camichel

Da Malögia fin a Castasegna datti oz anc 4 butiettas da vivonda – avant in pèr onns aveva bunamain mintga vischnanca in'atgna stizun. Ils motivs per quella diminuziun èn divers. D'ina vart il midament da generaziuns, per l'autra van blers a far las cumpras sur cunfin. Ils indigens ston chattar soluziuns.

TSG 17:40 / RR actualitad 17:30