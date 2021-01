La vischnanca da Roveredo na vegn betg a ruaus, e survegn puspè in cumissari da la regenza. Quai ha communitgà la regenza dal Grischun. Ella haja nominà l’anteriur cusseglier guvernativ Claudio Lardi sco cumissari per la vischnanca.

La regenza grischuna aveva gia engaschà dal fanadur fin il settember 2020 Anna Giacometti sco cumissaria per Roveredo. La raschun era ch'igl aveva dà suenter ils virivaris enturn las elecziuns da la suprastanza per ils onns 2019 fin 2022 diversas dispitas entaifer la suprastanza ed en auters gremis da la vischnanca.

Conflict tranter president e suprastanza

Sco la regenza scriva en sia argumentaziun, mussian ils svilups che la vischnanca da Roveredo n'haja anc betg chattà enavos a relaziuns ordinadas e stabilas. Las differentas inoltraziuns al chantun reveleschian che la collavuraziun en la cumposiziun actuala da la suprastanza na saja betg pussaivla. En spezial saja la relaziun tranter il president communal e la suprastanza engrevgiada fermamain.

Cumpetenza da decider resta tar suprastanza

En sia funcziun da cumissari vegn Claudio Lardi a surpigliar las incumbensas e las funcziuns formalas dal president communal, ed el maina l'administraziun. Ils commembers da la suprastanza restan dentant en uffizi e mantegnan lur dretg da votar.

Il cumissari da la regenza po be cundecider, sche la suprastanza n'è betg cumpletta u sch'in commember sto prender recusaziun. En quest cas dispona el dal dumber da vuschs mancantas. Plinavant ha il cumissari da la regenza la cumpetenza da dar directivas, per exempel en cas da dispitas. Sche la suprastanza avess da perder sia abilitad d'agir pervia da demissiuns, surpigliass il cumissari da la regenza la funcziun da curatur – quai senza autras intervenziuns e per in temp limità.

Era il 2013 ha il chantun stuì intervegnir: