Emprim edifizi da la Svizra tenor novs standards da minergia

Las localitads da la firma Caotec a Brusio adempleschan las pretensiuns d'ina certificaziun dubla per ina modernisaziun tenor ils dus standards da construcziun da minergia-P e da minergia-A 2017.

Il cussegl guvernativ Mario Cavigelli ha surdà al patrun da construcziun Dario Cao a Brusio ils dus certificats da minergia-P e da minergia-A 2017. Il patrun da construcziun demussia il curaschi, d'empruvar chaussas novas, en spezial cun cumbinar differents moduls da la tecnica da chasa, scriva la chanzlia chantunala en sia communicaziun.

Fatschada e tetg sco implant electric

Collecturs solars integrads en il tetg vegnan duvrads per far aua chauda e per sustegnair il stgaudament. Ils moduls ibrids montads vi da la fatschada produceschan energia termica per il stgaudament e per prestgaudar aua chauda. En cas da basegn utilisescha la pumpa a chalur directamain questa funtauna d'energia.

Cur ch'i n'exista nagin basegn direct da chalur, vegn deponida l'energia gudagnada temporarmain en in uschenumnà accumulatur da chalur latenta. Per quest intent è il vegl tanc d'ieli, cun in volumen da 10 meters cubic, vegnì transfurmà en in accumulatur da glatsch.

Project exemplaric

L'exempel da l'edifizi da la firma Caotec mussia, che interpresas pitschnas e mesaunas possian far la midada dad energias fossilas tar energias regenerablas – grazia a mesiras da spargn tecnicas e grazia ad ina producziun innovativa d'electricitad.

