Forzabregaglia duai prender la tema

Blers turists èn malsegirs u han tema e na vegnan perquai betg pli a far vacanzas en Bregaglia, suenter las bovas da Bondo. Ina campagna duai midar quai.

#Forzabregaglia. En la rait e via medias socialas vulan ils turistichers da la Bregaglia trametter in signal ora en il mund: igl n'è betg malsegir da far vacanzas en Bregaglia suenter las bovas da Bondo. Quai saja necessari, di il directur da turissem da la val Michael Kirchner. I haja dà diversas desditgas ed annullaziuns suenter las bovas.

Glieud che vesa ils rapports da las bovas en las medias, saja malsegira e pensia ch'ins na possia betg far vacanzas senza esser en privel. La Bregaglia haja dentant da porscher bler lieus nua ch'ins possia anc adina far vacanzas senza problems.

October è stagiun auta

La campagna vegn en vista a l'october ch'è ina part impurtanta da la stagiun turistica en Bregaglia. Michael Kirchner ha ditg envers Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, ch'il festival da chastognas portia mintg'onn radund 4'000 turists en val. Ussa vul ins guardar che quests giasts vegnan era quest onn, malgrà las bovas da Bondo.

