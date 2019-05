«Las autoritads svizras han garantì l’avertura dal pass da la Forcola durant la perioda olimpica, per uschia pudair manar davent ils aspectaturs er da questa vart», vegn il sutsecretari dal presidi da la regiun da la Lombardia cità en las medias talianas.

Ina garanzia ch’i ha dentant mai dà en questa furma cuntradi il cusseglier guvernativ dal Grischun, Mario Cavigelli. Bain haja el gì contact cun la Lombardia per telefon ed en scrit, dentant haja el fatg cler en sia brev, ch’il pass da la Forcola di Livigno na vegnia betg avert l’enviern, er betg durant eventuals gieus olimpics a Milaun e Cortina il 2026.

Ins senta immediat ord questa resposta che nus n’essan betg pronts d’investir en quest tschancun dal pass.

Per pudair laschar avert il pass da la Forcola di Livigno durant l’enviern duvrassi tenor Cavigelli numnadamain er pliras investiziuns, sco per exempel en indrizs cunter lavinas. Vitiers vegnissan er ils custs per bittar ora la naiv durant l’enviern che sajan era impressiunants tar da quels pass.

Ch’il chantun Grischun na saja betg pront d’investir en quest tschancun haja el perquai fatg cler en sia brev a la regiun da la Lombardia. Ins sa concentreschia qua sin l’axa principala, il pass dal Bernina, nua ch'ins haja gia investì bler e ch'ins vegnia era ad investir en il futur.

Be avert sche enviern è extraordinari

La suletta pussaivladad che Mario Cavigelli vesa per laschar avert il pass da la Forcola di Livigno l’enviern olimpic 2026 è in enviern cun nagina naiv. «Lura avessan nus era grev da motivar che la Forcola resta serrada», uschia il cusseglier guvernativ. E perquai haja el era scrit en la brev ch’il chantun reponderass tar talas cundiziuns sia posiziun da betg avrir il pass da la Forcola di Livigno, sch’ils gieus olimpics d’enviern il 2026 avessan propi d’esser en la Lombardia.

IOC decida il zercladur

Il comité olimpic internaziunal decida il zercladur tgi che survegn ils gieus olimpics d’enviern dal 2026. Sper la candidatura taliana cun Milaun e Cortina datti era ina candidatura svedaisa cun Stockholm.

