Gronda solidaritad per Bondo

La Chadaina da fortuna ha rimnà enfin questa fin d’emna 1.9 milliuns francs per Bondo.

Sursiglir cuntegn supplementar Per gidar Bondo: La simpla varianta è da ir sin la pagina d'internet glueckskette.ch u cun l'app «Swiss Solidarity» u pajar sin il conto da posta 10-15000-6 cun avis «Bondo» ils cedels da pajar a la Chadaina da fortuna chatt'ins sin mintga posta en Svizra.

Sco la Chadaina da fortuna di sin dumonda da RTR sajan enfin questa fin d’emna vegnidas ensemen donaziuns da 1.9 milliuns francs per sustegnair la vischnanca da Bondo. Era auters donaturs sa mussan solidarics.

Uschia ha per exempel la Banca Chantunala dal Grischun contribuì 100’000 francs, la regenza turitgaisa 400’000 francs ed il Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna metta a disposiziun in milliun francs per l'agid en Val Bregaglia. Plinavant saja vegnì ensemen stgars in milliun francs sin il conto da la vischnanca da Bregaglia.

Ina survista dad tuttas donaziuns na datti enfin uss dentant betg anc.