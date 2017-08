I vegn lavurà cun tuttas forzas

A Bondo cuntinueschan las lavurs per far liber il batschigl dal material da bova. La fin d’emna è stada quieta, vul dir ch’i n’ha betg dà novas bovas ubain pli grondas crudadas da crappa.

La canera è gronda il glindesdi a Bondo. Exchavaturs èn vidlonder da rumir il batschigl ed uschia far lieu per il cas ch’ina nova bova vess da vegnir giu. In ulteriur exchavatur lavura vi da far liber la via chantunala. E cun in helicopter vegnan evacuadas las vatgas d'ina alp.

Persuna per coordinaziun

La din d'emna n'èn naginas novas bovas vegnidas giu. Ils abitants da Bondo na pon però anc adina betg turnar en lur chasas. La vischnanca ha ussa incumbensà ina persuna che coordinescha ed emprova da chattar soluziuns per la glieud.

La Polizia chantunala prevesa da surdar la responsabladad puspè a la vischnanca Bregaglia. Las differentas instanzas èn perquai sa radunadas en la chasa communala da Bregaglia a Promontogno, nua ch’els discutan e coordineschan las lavurs. Decidì èsi gia ch'il spazi d’aria resta vinavant serrà sur Bondo.

Lai stagnà a Villa di Chiavenna pudess ir surora

Era pli engiu en la val a Villa di Chiavenna, curt avant Chiavenna, sto vegnir rumì material da la bova en il lai stagnà. Là han ils responsabels tema ch’il lai pudess ir surora sch’i vess da vegnir in’ulteriura bova ord la Val Bondasca.

