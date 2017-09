Ils custs dals donns a Bondo vegnan surpigliads

Quant auta che la summa da custs chaschunads da las bovas a Bondo è, n'è anc betg cler - dentant l'assicuranza d'edifizis cusseglia damaun a Stampa persunas privatas.

Las bovas a Bondo han per l'ina chaschunà donns vid bajetgs da persunas privatas sco er vid l'infrastructura chantunala e communala. Quant auta che la summa da donns è, na pon ins anc betg dir. Pir cura ch'ils experts pon ir en la zona cotschna san ins dapli da las dimensiun.

Experts cusseglian la populaziun

Sco cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ha annunzià durant l'entupada mensila da la regenza cun las medias, sappian persunas privatas sa laschar cussegliar mesemna dal directur da l'assicuranza d'edifizis Markus Feltscher a Stampa en il biro da turissem. Là vegn era installà in punct d'infurmaziun cun experts per assicuranzas. Ils bajetgs destruids da persunas privatas pon vegnir bajegiads si danovamain cun la medema valur a Bondo ubain - sch'insatgi na vuless betg turnar - en in auter lieu en il chantun. Sch'insatgi na vul betg bajegiar ina nova chasa vegn el indemnisà cun la valur actuala.

Co ils custs èn repartids

Quai che pertutga donns vid l'infrastructura chantunala sco vid rempars ubain vias, paja il chantun cun agid da la Confederaziun. Agid finanzial per Bondo dat quai er da numerusas donaziun da la chadaina da fortuna.

