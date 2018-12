Suenter dus onns da planisaziuns ed investiziuns è il salmun grischunais da Lostallo en la val Mesolcina pronts per vender. Spezial è ch'il salmun biologic vegn tratg si en ina fabrica e betg – sco usità – en in lai. La vendita da Nadal ha cumenzà ed ins è cuntent cun il resultat.

In salmun grischun vegn sin il martgà

Or da Telesguard dals 20.12.2018.

En ina gronda fabrica a Lostallo en la Val Mesolcina produceschan ins salmun biologic, quai dentant betg en in Lai, mabain tut en ina tgina cun las pli novas tecnologias – tge che tuna suenter ina sgnocca, è vardad.

«Swiss Lachs AG» sa numna l'interpresa che stat davos il project dal salmun biologic. En in sistem da circulaziun serrà vegn il salmun tratg da l'ov enfin il pesch creschì da quatter kilos. Cun vender 60 tonnas ad onn vul la firma far ina svieuta da 10 milliuns francs e cuvrir 5% dal martgà da salmun en Svizra. 20% dals salmuns vegnan elavurads a Lostallo, dals 17 collavuraturs e collavuraturas. Els vegnan filetads e fimentads per la vendita sur la rait ubain en la butia da la fabrica. La fatschenta cun il nov salmun da las Alps grischunas marscha bain, la firma ponderescha dad engrondir la producziun a Lostallo.

