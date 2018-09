Valladas talianas - In zain per Piuro – 400 onns suenter la bova

Cun in program sur in’entira emna han ils abitants dal Comune di Piuro commemorà a la tragedia dals 4 da settember 1618. In dals puncts culminants è il nov zain per il clutger da la baselgia a Borgonuovo, l’unic che ha survivì la bova.