In'iniziativa dal pievel regiunala vul che la regiun Moesa possia surprender en l’avegnir las mesiras dal chantun Tessin – en cas da pandemia u epidemia.

L’iniziativa è vegnida lantschada ier a San Vittore. Il context da l’iniziativa è il management da crisa da la regenza grischuna. Tenor la deputada dal Cussegl grond, Nicoletta Noi-Togni ha la regenza resguardà memia pauc ils quitads dal Mesauc durant la crisa da corona.

Agir pli svelt

Il Tessin haja agì bler pli svelt e saja stà in mais ordavant al Grischun, cura ch’i gieva per las mesiras da protecziun, uschia Nicoletta Noi-Togni envers la «Südostschweiz». Il cunfin cun il Tessin saja datiers e tras quai saja la situaziun en il Mesauc fitg sumeglianta a quella en il Tessin. Il comité d’iniziativa pretenda che la regenza grischuna elavuria in contract che permettia da surpigliar las mesiras dal Tessin en cas d’urgenza.