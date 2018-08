Ils 23 d'avust esi in onn che la bova è vegnida en val. Las massas da radund 3,5 milliuns cubics material han donnegià chasas e cuntradas. Entant è il batschigl vegnì svidà ed engrondì per avair plazza per 300'000 meters cubic. Las installaziuns d'alarm èn puspè en funcziun e rinforzadas. En occasiun da la data commemorativa ha il Comune di Bregaglia envidà ad ina conferenza da medias. Vegnì è er il cusseglier federal Guy Parmelin ed il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb.

Pass per pass enavos en la normalitad

Da las 147 persunas evacuadas il 2017 èn tuttas turnadas en lur chasas, auter che diesch persunas, uschia l'infurmaziun da la presidenta communala, Anna Giacometti. 9 da quellas persunas sajan restadas en Val Bregaglia, ina dunna è ida en l'Engiadina a viver tar sia famiglia.

Buna collavuraziun

Il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ha ludà la collavuraziun tranter tut ils uffizis en acziun dapi la catastrofa natirala dals 23 d'avust 2017. Tut haja funcziunà bain. Entant han il Chantun e la Confederaziun investì tenor Rathgeb radund 12 milliuns francs en la val taliana.

Survista or da l'aria

I giaja anc ditg enfin che tut saja puspè bajegià si a Bondo, uschia il cusseglier federal Guy Parmelin. El è puspè sgulà en la Val Bergiaglia suenter esser stà a Bondo la davosa giada il settember 2017. Ils maletgs da la cuntrada en la Val Bondasca or da l'aria sajan anc adina fitg impressiunants, uschia il schef dal Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport durant la conferenza.

Legenda: Cusseglier Federal Guy Parmelin ha anc da respunder ina u l'autra dumonda. RTR, Anna Caprez

La presidenta communala da la Bregaglia Anna Giacometti ha menziunà la solidaritad en val. Quella na saja sa capescha betg pli uschè gronda sco anc avant in pèr mais, dentant saja pussaivel da cuntanscher tut las finamiras sche vischnancas, chantun e l'entira Svizra lavurian ensemen. Il sistem d'alarm s'haja verifitgà quest mais gia duas giadas, cura ch'ils abitants da Bondo, Spino e Sottoponte èn vegnids avertids via SMS davart il privel.

