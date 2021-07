Per arrivar en la Val di Campo ston ins ir sur il Pass dal Bernina enfin Sfazù. Da là ston ins prender l'auto da posta u ir a pe en la val. Suenter chaminar in'ura arrivan ins al Rifugio Saoseo, ina chamona dal CAS sin 1'985 meters sur mar. Da la chamona dovran ins anc 20 minutas enfin il Lago Saoseo. In lai cun aua clera e blaua e che ha tut l'onn ina temperatura da maximalmain set grads.

Davart il Lago di Saoseo vegnan anc oz raquintadas differentas legendas. Ina da quellas emprova da declerar la colur dal lai e di ch'in spert viva en il lai. Mintga princessa da la regiun che vuleva maridar in prinzi stueva vesair il spiert. Sche quai n'era betg il cas, na dastgava la princessa betg maridar. Ina princessa ha gì fortuna e vis il spiert. Tras il grond gust ha ella laschà flurs blauas en l'aua dal lai e pervia da quai ha il Lago di Saoseo questa colur.

Il Lagh da Scispadus datti da naiv luada ed uschia exista quel mo la primavaira ed il cumenzament da la stad. Magari svanescha er la senda da viandar sut l'aua. Rolando Crameri, enconuscha la Val di Campo dapi 60 onns.

Lag da Scispadus

Var 50 meters d'autezza pli aut ch'il Lago di Saoseo sa chatta il Lagh da Scispadus. Quest lai è in nov secret per ir a sfunsar. Il spezial da quest lai: El exista mo la primavaira e cumenzament da stad. L'aua dal Scispadus è aua da naiv. Sche tut la naiv è luada è il lai plain ed era il mussavia e la senda èn sut l'aua. Quest fenomen ves'ins normalmain il matg e cumenzament zercladur.

Lago di Val Viola

Bunamain entadim la Val di Campo sa chatta lura il Lago di Val Viola. El è il pli grond lai en la Val di Campo ed è sin bunamain 2'200 meters sur mar. Tuttina è il Lago di Val Viola pli chaud ch'ils auters lais, per ils indigens in lai bainvis per ir a far bogn. Per arrivar al Lago di Val Viola a pe cun partenza da Sfazù ston ins quintar cun duas enfin trais uras per in viadi, tut tenor ruta e tempo.