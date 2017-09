Las lavurs da segirar las vias progredeschan a Bondo

Grazia a l'aura sitga èn avanzadas bain las lavurs da segirar a Bondo – Per lavurar la notg èsi però memia privlus.

La sonda durant il di han las lavurs da rumida a Bondo puspè pudì vegnir intensivadas, suenter che l'aura è sa calmada. Il livel dal flum Maira – ch'è emplenì cun material da bova – saja entant ì enavos in zic, quai ha declerà il pledader dal stab da crisa, Christian Gartmann, la sonda suentermezdi. Il privel d'ulteriuras bovas restia però vinavant.

La notg sin sonda n'han ils spezialists dal chantun registrà naginas ulteriuras bovas en la regiun da Bondo. Quai ha communitgà la vischnanca da Bregaglia sonda bun'ura.

Sperar sin bun'aura per far urden

Impurtant saja ussa ch'i chalia da plover. Quai ha ditg il pledader dal stab da crisa da la vischnanca da Bregaglia, Christian Gartmann sin dumonda dad RTR la sonda a bun'ura. Be lura possian ins cumenzar cun las lavurs da rumida. Ils spezialists da l'armada restan dentant sin lur posts al Piz Cengalo per pudair dar alarm en cas da bova.

Prioritad han il mument las lavurs per segirar il flum Maira, che maina aua gronda. Cun gronda crappa vulan ins empruvar da stabilisar la riva per evitar che la via chantunala veglia vegnia inundada.

Plinavant cuntinueschan las lavurs per svidar il batschigl da retegniment. Quel era adina puspè vegnì emplenì cun material - l'ultima giada la notg sin venderdi cura che la terza bova è vegnida ord la Val Bondasca.

Ils lieus da Bondo e Spino restan dentant vinavant evacuads. Surtut perquai che la punt che maina da Spino a Bondo è vegnida inundada. L'emprim saja da guardar sche quella saja anc stabila avant che pudair avrir ella, uschia Christian Gartmann.

« Nus vulain porscher als abitants uschè spert sco pussaivel in zic normalitad. » Christian Gartmann

Pledader stab da crisa vischnanca Bregaglia

Cura ch'ils abitants possian turnar a Bondo n'è insumma anc betg cler. Quai dependa quant spert che las lavurs da rumida progredeschan. Ed insumma: Turnar pudessan mo quels ch'abiteschan en la zona verda ed era quai be durant il di.

Access da l'Engiadina è avert

La via principala tranter Vicosoprano e Casaccia è puspè averta e cunquai era l'access da l'Engiadina en la Val Bregaglia.

Vinavant serrada resta la via tranter Castasegna e Promontogno.

