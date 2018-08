Or da Actualitad video dals 23.08.2018.

Legende: Video Bondo – in sguard enavos abspielen. Laufzeit 2:22 Minuten.

Bondo – in sguard enavos

Marcello Negrini, ha vis la pulvra grischa en l'aria ed ils cloms sin ses telefonin – là ha el realisà, ch'il Cengalo en Val Bondasca è en moviment. A partir da quest mument è el stà engaschà cumplettamain per il salvament, per l'evacuaziun e per la tschertga da las persunas sparidas. Dapi circa 30 onns è el involvì en il salvament alpin ed el ha ina grond'experienza. Perquai è el era il schef dal salvament da la secziun Bregaglia.

La crudada da crappa n'è betg mo ina ferida en la muntogna – ella ha era ferì ils cors da nus Bregagliots.

In lieu dal qual ins ha ina buna vista en Val Bondasca e sin il Piz Cengalo è Cugian. Là sa mussan las dimensiuns da la crudada da crappa, la bova, fin 35 meters autezza – chamonas destruidas. A Cugian realisesch'ins che questa val vegn dominada anc per in lung temp da l'eveniment dals 23-8-2017

Maletg 1 / 6 Legenda: Impressiun actuala – la Val Bondasca cun il Piz Cengalo. RTR, Ulrica Morell Maletg 2 / 6 Legenda: Truppa da salvament en Val Bondasca in di suenter la bova. MAD, Marcello Negrini Maletg 3 / 6 Legenda: La bova en Val Bondasca è fin 35 meters auta. MAD, Marcello Negrini Maletg 4 / 6 Legenda: Tar la chamona Sciora è installà in dals radars che survegliescha il Piz Cengalo MAD, Marcello Negrini Maletg 5 / 6 Legenda: Vista actuala giu dal Piz Cengalo. MAD, Marcello Negrini Maletg 6 / 6 Legenda: 11.7.2018 In onn suenter han la Polizia e persunas dal fatg, fatg in'ultima tschertga da las persunas sparidas. MAD, Marcello Negrini

