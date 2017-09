Lavur da notg per Bondo

Las lavurs per rumir il batschigl da retegniment a Bondo vegnan davent da mesemna era fatgas durant la notg. Il mardi vegn cumenzà a Spino da rumir las emprimas chasas dal material da bova.

L'ultima emna è vegnì mess en funcziun in ulteriur sistem d'alarm en cas da bovas a Bondo. Uschia po la regiun enturn Bondo era vegnir avertida durant la notg cun in temp d'alarm da quatter minutas. Grazia a quai meglierament èsi stà pussibel l'ultim glindesdi d'avrir la via er durant la notg.

Nov pon uss er las lavurs per svidar il batschigl da retegniment vegnir fatgas durant la notg. L'armada installescha il cumenzament da l'emna in indriz d'illuminaziun en il batschigl ed en las duas deponias. Davent da proxima mesemna pon las lavurs da rumir lura vegnir fatgas davent da las 05:00 a bun'ura fin las 01:00 uras la notg. La vischnanca Bregaglia sa perstgisa per las malempernaivladads che sa dattan pervi da la canera e l'illuminaziun.

Chasas a Spino vegnan rumidas

Gia il mardi cumenzan spezialists da la vischnanca Bregaglia, da la protecziun civila e da l'armada a rumir il material da bova ord las emprimas chasas en la fracziun Spino. Quellas eran vegnidas devastadas fermamain tras la gronda bova dals 31 d'avust – ils plauns sut ed ils plaunterrens èn per part emplenids fin si tar il palantschieu cun material da bova.

Alarm d'emprova mintga mesemna

Il sistem automatic d'alarm en las fracziuns Bondo, Spino e Sottoponte sco er sin la via chantunala veglia sto vegnir controllà regularmain. Davent da proxima mesemna datti perquai mintgamai a las 13:30 in alarm d'emprova per controllar las sirenas e las glischs d'alarm. Suenter l'alarm d'emprova vegn la populaziun evacuada orientada per SMS ch'il test è serrà giu.

