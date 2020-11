A Li Curt en il Puschlav, han abitants traplà in flagranti in lader ed han pudì tschiffar el. L'um da 58 onns è vegnì observà co el ha prendì ord in auto tastgas ed ha chargià quellas en l'auto parcà dasperas. Sco quai che la polizia communitgescha haja in abitant observà l'um e clamà 4 ulteriurs abitants. La patruglia da la polizia alarmada ha lura er chattà or che l'um ha engulà ses auto il venderdi en il chantun Vad.