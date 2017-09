Lingia da tren dal Bernina è interrutta

Tranter Puntraschigna e Poschiavo na curseschan il mument nagins trens da la Retica. Ils passagiers vegnan transportads cun bus.

Durant lavurs da construcziun sut l'Alp Grüm saja sa schlià in char dad in tren da vitgira. Quela haja donnegià pitgas da la gallaria «Palü sopra», communitgescha la Viaifer retica. Il servetsch da la viafier e spezialists èn al lieu per reparar ils donns. Persunas n'èn betg vegnidas blessadas. Quant ditg che l'interrupziun cuzza n'è anc betg cler.

RR novtiads 11:00