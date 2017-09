Lingia da tren dal Bernina resta serrada

Il traffic da tren sur il Bernina resta interrut fin venderdi saira, communitgescha la Viafier retica. Ils passagiers che viageschan tranter Puntraschigna e Poschiavo vegnan il mument transportads cun bus. Igl è da quintar cun dapli temp da viadi.

Per viandants cursescha in tren tranter San Murezzan e l'Alp Grüm. Per il traffic da vitgira da la Viaifer retica ch'è medemamain pertutgà, vegnia chattà schliaziuns alternativas individualas cun transports sin via.

Pitgas da la gallaria e binaris èn donnegiads

Durant lavurs da construcziun sut l'Alp Grüm è sa schlià in char dad in tren da vitgira. Quel ha donnegià pitgas da la gallaria «Palü sopra» e parts dals binaris. Il servetsch da la viafier e spezialists èn al lieu per reparar ils donns. Persunas n'èn betg vegnidas blessadas.

La polizia chantunala ed il post svizzer per l'examinaziun da segirezza intercureschan l'accident.

RR novtiads 11:00