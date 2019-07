Sur Lostallo en la regiun da la Val de Drenola, ha in chametg effectuà ier in incendi da guaud. Entras il vent ha il fieu pudì sa derasar svelt. Perquai ch'il lieu sin radund 1'600 meters sur mar n'è però betg stà cuntanschibel per ils pumpiers, è in helicopter vegnì en acziun.

L'emprova dad ier da stizzar il fieu cun Heli Rätia na saja però betg gartegiada, rapporta la polizia chantunala. Oz suentermezdi hajan ins fatg ina segunda emprova cun in auter helicopter, in cun ina gronda capacitad da tschiffar aua.

Persunas na sajan betg vegnidas blessadas.

RR novitads 18:00