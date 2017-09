Malgrà plievgia intensiva - Ina fin d'emna calma a Bondo

La fin d'emna è stada ruassaivla a Bondo. Schegea ch'i pluveva dapi sonda marvegl quasi permanentamain, n'hai dà naginas ulteriuras bovas, ha communitgà la vischnanca da Bregaglia.

Notg ruassaivla malgrà ferma plievgia a Bondo A Bondo èsi calm – Prims purtrets da la zona cotschna Notg ruassaivla malgrà ferma plievgia a Bondo 2:32 min, Actualitad video dals 10.9.2017

A Bondo èsi calm – Prims purtrets da la zona cotschna 0:59 min, Actualitad video dals 10.9.2017

Malgrà ch'i haja pluvì quasi senza interrupziun dapi sonda, n'haja dà naginas ulteriuras bovas. Ultra da quai ha la vischnanca communitgà ch'ils abitants da las zonas evacuadas (be da la zona verda) possian turnar oz a partir da mezdi fin la saira en lur chasas. La sonda n'era quai betg stà pussaivel per motivs da segirezza.

Präzisierung: Zugang zu den evakuierten Zonen heute nur für die GRÜNE ZONE. Grund: Regen/Sicherheit. #Bondo #InfoBondo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) 10. September 2017

Il nivel da l'aua è bain creschì sur notg e restà aut, però n'hai dà ni bova ni auters eveniments cun donns. Era sche las temperaturas fraidas gidan forsa a stabilisar il grip al Pizzo Cengalo, speran ils responsabels sin meglra aura. Prioritad nummer 1 è numnadamain anc adina da svidar il batschigl ch'è plain material da bova ed aua.

Mo sche la via saja segirada, haja la populaziun access segir a lur chasas. La via periclitada è numnadamain era necessaria per abitants da la zona verda. Uschia che era lezs ston bandunar lur chasas sin la notg, ha ditg il pledader Christian Gartmann.

Situaziun vinavant tendida

La situaziun resta tenor Gartmann però vinavant tendida. Ins saja bain cuntent ch'i n'haja dà naginas ulteriuras bovas, però saja il batschigl anc adina plain. Per il cas ch'i avess da dar ulteriur grip che croda dal Pizzo Cengalo sin il material che giascha en la Val Bondasco, pudessia quai chaschunar ulteriuras bovas.

Colliaziun anc adina intscherta

La via principala vers l'Italia tranter Stampa e Castasegna è averta mo durant il di (tranter las 6:30 e la saira las 20:00). Igl è da quintar cun temp da spetga. Cura che la via è serrada la notg, na datti nagin sviament.

Sursiglir cuntegn supplementar Infurmaziuns Mesemna, 13-09-2017

17:30

Stampa, Palestra Samarovan

Entant annunzia la vischnanca Bregaglia dapli infurmaziuns davart eventualas contribuziuns d'agid dad organisaziuns caritativas. Mesemna saira infurmeschan responsabels communals, da la Caritas Svizra, la Chadaina da Fortuna, da l'Assicuranza d'edifizis e dad assicuranzas privatas davart las pussaivladads per agid immediat ed agid transitori.

RR novitads 08:00+