Pervia d'in accident cun dus autos, ier saira sin l'autostrada A13 a Mesocco, èn sa blessadas lev duas persunas.

In automobilist dad 81 onns ha fatg in manever da sa volver sin l'autostrada ed è sinaquai collidà cun in auto che vegneva encunter, ha communitgà la polizia chantunala.

Sa blessada èn las duas cunautistas ellas èn vegnidas transportadas en l'ospital San Giovanni a Bellinzona. Vi da omadus autos hai dà in donn total.

Pervida las lavurs da salvament e rumida è il tunnel dal San Bernardino stà serrà durant in'ura.