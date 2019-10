Fortuna per in giuven automobilist tar accident individual

La sonda saira curt avant las 20:00 è in giuven automobilist da 23 onns charrà dal Pass dal San Bernardino en direcziun sid. Radund 500 meters sur il campadi è l'um vegnì giud via en ina storta a sanester, scriva la Polizia chantunala. El ha traversà ina saiv, ses auto è sa platgà sin il vial ch'è var 5 meters pli bass. L'auto è sa fermà sin la vart. L'automobilist ha gì gronda fortuna. El ha suenter l'accident gì be intgins sgriffels, l'auto percunter in donn total.

La Polizia chantunala dal Grischun vegn ad intercurir l'andament da l'accident.

RR novitads 18:00