Mez october pon ils emprims abitants turnar a Bondo

Sco la vischnanca da Bregaglia ha communitgà, po la zona verda puspè vegnir abitada a partir dals 14 d'october.

Ils abitants da la zona verda pon puspè turnar a Bondo a partir dals 14 d'october. Las zonas oranschas, cotschnas e blauas percunter restan anc evacuadas fin circa mez november. En questas zonas pon ils abitants pir turnar cura ch’il batschigl è vid. Plinavant stoppia er il batschigl dal flum Maira vegnir svidà per ch'i haja avunda plaz per ulteriur material en cas da novas bovas. I stoppia era puspè esser en funcziun endretg l'infrastructura per l'access, l'aua, auas persas e l'electricitad.

Ils abitants da Spino e Sottoponte ston anc spetgar fin ils 21 d’october per pudair turnar enavos en lur chasas. Lura pon els turnar en etappas. Là dependia da l'infrastructura e sche quella possia funcziunar endretg. La vischnanca vegnia ad infurmar directamain ils pertutgads da la moda e maniera co il return funcziunia.

Nova via chantunala vegn averta fin november

Il departament da construcziun, traffic e selvicultura dal chantun ha decidì dad arver la nova via chantunala H3b, che va sur il batschigl e tras il tunnel da Promontognao, la fin dal november. Avant quai sto ella vegnir pinada durant radund trais emnas. L'avertura anc avant la stagiun d'enviern saja in grond basegn da la Bregaglia, l'Engiadina e la Lumbardia.

Da svidar il batschigl cun capacitad cumplaina po be gartegiar sche la via è il mument a disposiziun be al traffic dal plazzal. Per pudair nizzegiar il temp a moda optimala enfin l'avertura vegn lavurà dapi mesemna per radund 20 uras a di. Las lavurs da notg duain cuzzar anc radund in mais.

Anc naginas cifras exactas davart ils donns

Davart ils custs per ils donns na pon ins anc adina far naginas indicaziuns exactas. Quai po pir succeder cura che las chasadas privatas ed industrialas èn liberadas dal material. Lura pon ins laschar far experts lur giuditgaments. Er ils donns vi da stabiliments dal chantun e vischnanca na pon ins anc betg numnar en cifras.

La chadaina da fortuna ha rimnà gia radund 5 milliuns francs per Bondo ed ils lieus vischinants. Il Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna tegna a disposiziun 1,75 milliuns e sin il conto da donaziun da la vischnanca Bregaglia sa chattan 2,8 milliuns. La solidaritad e generusadad dals donaturs haja tutgà ils abitants da l'entira vallada. La vischnanca Bregiaglia engrazia en sia communicaziun a las medias a tut ils donaturs ed a las organisaziuns d'agid.

RR novitads 18:00