Nagin return a Spino e Sottoponte per almain dus mais

Las duas fracziuns Spino e Sottoponte en Bregaglia tutgan tar la zona cotschna dal plan d'evacuaziun e restan uschia inabitablas. Il medem vala per la zona cotschna a Bondo. Quai ha la vischnanca da Bregaglia communitgà il glindesdi suentermezdi.

Spino e Sottoponte: evacuà almain anc dus mais 1:00 min, Telesguard dals 4.9.2017

Ina proxima bova u crudada da crappa savess tschiffar ils lieus da Spino e Sottoponte ch'èn en la zona periclitada dal plan d'evacuaziun. Quai ha declerà Martin Keiser da l'Uffizi da guaud e privels da natira durant ina conferenza da medias a Promontogno. Avant che persunas san puspè turnar en lur chasas en quels territoris stoppian ins prender ulteriuras mesiras da segirtad. Quai vul dir, che abitants da chasas en la zona cotschna san il pli baud en dus mais puspè returnar en lur chasas.

Curt return la mesemna

Ils abitants evacuads da Spino e Sottoponte pon mesemna per l'emprima giada turnar enavos en lur chasas. Quai dentant mo per in curt mument e be cun accumpagnament. Uschia pon els prender cun els il pli necessari.

La via chantunala veglia è tant sco segirada

Zic a zic vegnan er las lavurs enavant. Sco Gian Cla Feuerstein da l'Uffizi da guaud e privels da natira di, saja la via chantunala veglia tant sco segirada. Actualmain vegnia anc la punt da la via chantunala rumida. Pir suenter quellas lavurs sappian las lavurs da rumir il batschigl puspè cuntinuar, uschia Feuerstein. El quinta che las lavurs da svidar il batschigl cuzzian almain dus mais. Tenor ils experts saja quel emplenì cun var 400'000 meters cubic material.

Nagina forza electrica e nagin provediment d'aua

A Bondo, Spino e Sottoponte èn il provediment d'aua sco er la forza electrica interruts. Plinavant n'è la telefonia da rait fixa betg garantida en parts da Promontogno, Bondo, Spino e Sottoponte.

Plinavant è la via da Castasegna via Spino a Soglio puspè averta dapi las 14.00 uras. Quai dentant be durant il di - tranter las 20.30 e las 6.30 uras resta la via serrada. Medemamain serrada resta la via chantunala H3 (Malögia) tranter Spino e Promontogno. Quai almain enfin mesemna.

