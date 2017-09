Naginas ulteriuras bovas a Bondo

La notg passada è stada ruassaivla a Bondo. Quai ha communitgà la vischnanca da Bregaglia.



Malgrà ch'i haja pluvì quasi senza interrupziun dapi sonda, n'haja dà naginas ulteriuras bovas. Ultra da quai ha la vischnanca communitgà ch'ils abitants da las zonas evacuadas possian turnar oz a partir da mezdi fin la saira en lur chasas. La sonda n'era quai betg stà pussaivel per motivs da segirezza.

Keine Murgänge nach #Bondo trotz Dauerregen in der Nacht. #InfoBondo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) 10. September 2017

Die Bewohner der evakuierten Gebiete können ab Mittag bis abends wieder in ihre Häuser. #Bondo #InfoBondo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) 10. September 2017

Situaziun vinavant tendida

Tuttina saja la situaziun anc vinavant acuta, ha ditg il pledader Christian Gartmann sin dumonda da RTR

Sco quai ch'il pledader Christian Gartmann ha ditg sin dumonda da RTR, vegnia evaluà a las 9:00, sche las lavurs da rumida possian vegnir cuntinuadas la dumengia u betg.

La via principala vers l'Italia tranter Stampa e Castasegna è puspè averta. Quai mintgamai durant il di tranter las 6:30 e la saira las 20:00. Igl è da quintar cun in temp da spetga da radund 30 minutas. Cura che la via è serrada, na datti nagin sviament.

