La vischnanca da Bondo survegn ina nova via d'access. La via d'access oriunda è en la zona cotschna. La nova via d'access duai arrivar en vischnanca nà dal vest. Er il provediment d'aua sto vegnir construì danovamain.

L'armada svizra cumenza quests dis a construir ina nova punt nà dal vest da Bondo vers la vischnanca. Quai communitgescha la vischnanca da Bregaglia. Suenter la punt vulan ins alura trair a niz ina via champestra per arrivar a Bondo. Uschia survegn Bondo in nov access segir en vischnanca. L'access oriund sa chatta en la zona cotschna. Il nov access per Bondo duai esser a fin en radund trais emnas. Questa nova via d'access è era ina premissa per pudair pussibilitar a la populaziun da Bondo da turnar en lur chasadas.

I dovra era ina nova lingia d'aua

Il provediment d'aua da Bondo nà da la val Bondasca è destruì dal tut. Perquai ston ins era construir in nov provediment d'aua. Quel duai vegnir realisà nà da Stampa. La difficultad vegn ad esser da construir l'aquaduct sur la Bondasca a la fin da la val per arrivar a Bondo cun l'aua. Per la fracziun da Spino sto la vischnanca chavar ina nova lingia d'electricitad da plirs 100 meters. Cura ch'ils abitants da Bondo, Spino e Sottoponte pon returnar a chasa n'è anc adina betg cler. Sper la via d'access e l'infrastructura d'aua e d'electricitad sto era il batschigl esser svidà, scriva la vischnanca da Bregaglia.

La muntogna sa calma

Las pli novas mesiraziuns mussan che las bovas han purtà radund 500'000 meters cubic material enfin tar la vischnanca da Bondo. Enfin ussa han ins pudì purtar davent radund 80'000 meters cubic material ord il batschigl. Mesiraziuns mussan en pli che suenter l'ultima crudada da crappa dals 15 da settember è uss quasi tut il material ch'era liber vid il Piz Cengalo vegnì a val. Ils moviments en il grip è sa reduci da plirs centimeters sin il mument paucs millimeters a di. Ins sto dentant anc adina quintar cun nov material che po crudar, scrivan ils responsabels.

Custs da milliuns

Quant ch'ils donns a Bondo, Spino e Sottoponte vegnan la fin a custar n'è anc adina betg cler. Cler è dentant ch'i sa tracta da milliuns. Sulet la svidada dal batschigl cun camiuns e chavaterras custa plirs 10'000 francs il di. La Chadaina da fortuna ed il Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna han enfin ussa ramassà radund 5.6 milliuns francs per Bondo. Sin il conto da la vischnanca èn arrivads ulteriurs 2 milliuns francs.

